Küçük Kızlar Voleybol’da finalistler belli oldu

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan yarı final maçları ardından göler finale çevrildi. Günün ilk maçında Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu, Gölcük İhsaniye Ortaokulu’nu 2-0 yendi finale çıkan ilk takım oldu. İkinci maçta ise, Petkim Ortaokulu Derince Alparslan Ortaokulu’nu 2-0 yenerek ikinci finalist beli oldu. Bugün aynı salonda ilk maçta üçüncülük için İhsaniye Ortaokulu Derince Alparslan Ortaokulu karşılaşacak. Maç saat 10.00’da başlayacak. Final maçında ise saat 11.00’de Darıca Neşet Yalçın ile Petkim kapışacak. Ahmet AKAY

DARICA NEŞET YALÇIN O.O: 2 İHSANİYE O.O: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Mahmut Karataş ***

DARICA NEŞET YALÇIN O.O: Sena ***, Nehir ***, Naz ***, İpek ***, Şevval ***, Ece ***, Beril ***, Ceren ***, Gökçe ***

İHSANİYE O.O: Fatmanur **, Esila **, Nehir **, Cemre **, Elif **, Nurhan ***, Beytinaz **, Sarenur **

SETLER: 25-7,25-9

DERİNCE ALPARSLAN O.O: 0 PETKİM O.O: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, İlker Küçük ***

DERİNCE ALPARSLAN O.O: İkra **, Elif **, Deniz **, Nisa ***, Yağmur **, Nida **, Elanur **, Belçim **

PETKİM O.O: Berra ***, Elif ***, Ebrar ***, Nazlı ***, Elif ***, Merve ***, İlayda ***, Ayşegül ***

SETLER: 18-25,20-25