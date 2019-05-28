Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon yarın belli oluyor

Küçük Erkler Voleybol İl Birinciliği yarı final maçları sonrasında finale çıkan iki takım belli oldu. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sezon sona erecek. 15 takımın 4 grup üzerinden oynadığı maçlarda ilk dört sırayı alan takımlar ödüllerini törenle alacak. Yarı final ilk maçında, Derince Cumhuriyet Ortaokulu, Kartepe Şehit PÜMH Ortaokulu’nu 2-0 yendi ve finale çıkan ilk takım oldu. İkinci maçta ise Körfez Uluğbey Ali Güneri Ortaokulu’nu aynı skorla 2-0 geçti. Yarın oynanacak üçüncülük maçında saat 10.00’da, Kartepe Şehit PÜMH Ortaokulu ile Ali Güneri Ortaokulu karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından final maçında ise saat 13.00’te Derince Cumhuriyet ile Körfez Uluğbey Ortaokulu kozlarını paylaşacak.

DERİNCE CUMHURİYET OO: 2 KARTEPE ŞEHİT PÜMH OO: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, Mahmut Karataş ***

DERİNCE CUMHURİYET OO: Yusuf ***, A.Emir ***, Fevzi ***, Arif ***, Kerem ***, S.Yusuf ***, Mustafa ***, Utku ***

KARTEPE ŞEHİT PÜMH OO: Samet **, Yusuf Talha ***, Ensar **, Güney **, Özkan **, Taha **, Efe **, Tuğra **

SETLER: 25-23,25-19

ALİ GÜNERİ OO: 0 KÖRFEZ ULUĞBEY OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, İlker Küçük ***

ALİ GÜNERİ OO: Arda **, Ali Kemal ***, Elber **, Ömer **, Eftal ***, Efe **, Ege **, Ramazan **

KÖRFEZ ULUĞBEY OO: Kasımcan ***, Yusuf ***, Devrim ***, Uğur ***, Enes ***, Kaan ***, Samet ***, Bedirhan ***

SETLER: 25-6,25-13