Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:18 TSİ- Gündem G: Bugün 14:49 TSİ

10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı

İzmit Belediyesi'nde 10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.’den dün itibariyle 10 kişi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan Hizmet İş Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy, bugün 16.30’da belediye hizmet binası önünde bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, (Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım-İşçiler bana güvensin) sözleri ortadayken, 6 işçi arkadaşımızın işine son verilmesi ve bu çıkışların devam edeceği şeklindeki duyumlarımız, seçim öncesi verilen sözlerle bağdaşmadığı ortadadır. Emeğiyle çalışan, evine ekmek götürmekten başka bir düşüncesi olmayan emekçilerin işine son verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu işçi kıyımının devam etmesi ve çıkarılan işçilerin işe alınmaması durumunda İzmit Belediyesi'nde iş barışı ve huzurundan bahsetmenin artık mümkün olmadığı ortadadır”

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bugün 12:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Babacan - Görevıni layıkıyla tapan hiç kimse işten çıkarılmaz mutlaka bir sebebi vardır 25 yıl belediyede çalıştım sadece işimi yaptım kimsede sen şü görüştensin demedi her zamanda taktir aldım

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 14:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım mask
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım
Mehmet Örgev'in görev yeri değiştirildi mask
Mehmet Örgev'in görev yeri değiştirildi
Sibel Gönül iftara katıldı mask
Sibel Gönül iftara katıldı
25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı mask
25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Serkan Yeğnidemir görevi bıraktı mask
Serkan Yeğnidemir görevi bıraktı
Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti mask
Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL