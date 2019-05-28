10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı

İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.’den dün itibariyle 10 kişi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan Hizmet İş Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy, bugün 16.30’da belediye hizmet binası önünde bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, (Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım-İşçiler bana güvensin) sözleri ortadayken, 6 işçi arkadaşımızın işine son verilmesi ve bu çıkışların devam edeceği şeklindeki duyumlarımız, seçim öncesi verilen sözlerle bağdaşmadığı ortadadır. Emeğiyle çalışan, evine ekmek götürmekten başka bir düşüncesi olmayan emekçilerin işine son verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu işçi kıyımının devam etmesi ve çıkarılan işçilerin işe alınmaması durumunda İzmit Belediyesi'nde iş barışı ve huzurundan bahsetmenin artık mümkün olmadığı ortadadır”

Açıklamanın tamamı şu şekilde: