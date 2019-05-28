Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:34 TSİ

İlk 100'e giren Kocaelili şirketler, KOTO Meclisi’nde ödüllendirilecek

Kocaeli Ticaret Odası’nın aylık olağan meclis toplantısında, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin yer aldığı Türkiye 100 listesine girmeyi başaran 5 Kocaeli firmasına ödül takdim edilecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu TOBB öncülüğünde ve TEPAV işbirliğinde düzenlenen, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlanmış, ilimizden 5 firma ilk 100’de yer almıştı. Büyüme performanslarıyla hem Türkiye’nin hem Kocaeli’nin gururu olan Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Rokteknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Samm Teknoloji İletişim Sanayi  ve Ticaret A.Ş., VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., KOTO’nun aylık olağan meclis toplantısında da ödüllendirilecek. 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek meclis toplantısı öncesi, Gebze Ticaret Odası ile birlikte firmalara başarı ödülleri takdim edilecek. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan ile birlikte ev sahipliği yapacağı törene, Gebze ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile ödül alan firmaların temsilcileri ve KOTO Meclis üyeleri katılacak.

Bugün 12:31 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tavuk fiyatları 3 ayda %50 zamlanınca, esnaf vatandaşı protestoya davet etti mask
Tavuk fiyatları 3 ayda %50 zamlanınca, esnaf vatandaşı protestoya davet etti
219 firma eleman alacak mask
219 firma eleman alacak
Büyükakın’ın sözleri, müteahhitleri sevindirdi mask
Büyükakın’ın sözleri, müteahhitleri sevindirdi
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
Kandıra'da satılık fındık bahçesi! mask
Kandıra'da satılık fındık bahçesi!
İki otomobil devi, birleşmek için adım attı mask
İki otomobil devi, birleşmek için adım attı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL