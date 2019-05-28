Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:34 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:35 TSİ

Kartepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince Kartepe Köseköy’de bulunan bir depoya yapılan baskında kaçak tütün ve etiketler ele geçirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kartepe Köseköy Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak nargile tütünü bulunabileceği bilgisi elde edilmesi üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu adreste bulunan araçta yapılan aramada, bin 409 kilogram kaçak nargile tütünü, 23 bin 650 adet ambalaj poşeti, 12 bin adet etiket ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapılırken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:34 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Körfez'de araç sürücülerine ceza yağdı mask
Körfez'de araç sürücülerine ceza yağdı
'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi mask
'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi
Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu mask
Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti mask
Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL