Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kartepe Köseköy Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak nargile tütünü bulunabileceği bilgisi elde edilmesi üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu adreste bulunan araçta yapılan aramada, bin 409 kilogram kaçak nargile tütünü, 23 bin 650 adet ambalaj poşeti, 12 bin adet etiket ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapılırken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN
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Kartepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince Kartepe Köseköy’de bulunan bir depoya yapılan baskında kaçak tütün ve etiketler ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz