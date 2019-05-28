Kartepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kartepe Köseköy Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak nargile tütünü bulunabileceği bilgisi elde edilmesi üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu adreste bulunan araçta yapılan aramada, bin 409 kilogram kaçak nargile tütünü, 23 bin 650 adet ambalaj poşeti, 12 bin adet etiket ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapılırken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN