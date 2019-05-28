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Başkan Şahin: Gölcükspor’da kimsenin alacağı kalmaz

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin Gölcük Aşiyan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelirken teknik adamların alacakları hakkında “Gölcükspor’da kimsenin alacağı kalmaz” dedi.
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Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin “Sezon başında yaptığımız açıklamada, genç oyuncularla yola çıkacağımızı belirtmiştik. Sezona başlarken Gölcükspor şampiyonluğa veya Play-Off’a oynayacak ifadesinde bulunmadık. Sezon bittiğinde söylemlerimizde hiçbir farklılık yok. Hedefimiz ligde tutunmak ve önümüzdeki sezonda lig de mücadelemizi sürdürmekti. Hedefimize ulaştık. Üzüntü verici bir durum ama Gebzespor ile Körfezspor BAL’a düştü. Belediye Derincespor’u 3. Lige yükseldiği için kutluyorum” dedi.

EN DÜŞÜK MALİYETLİ TAKIMIZ

Şahin devamında şunları söyledi: Gölcükspor olarak genç oyuncularımızın bu sezon performansıyla önemli kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Gelecek sezon daha başarılı performans sergileyeceklerine inanıyoruz. Tüm kulüpler ekenomik sıkıntı yaşadı. Biz de bu ekonomik sıkıntıdan etkilenen kulüplerdeniz.  Gölcükspor yine de en düşük maliyetli takımı oldu.

YÖNETİMSEL HATALARIMIZ OLDU

Sezon içinde bizim arzu etmediğimiz gelişmelerde yaşandı. Bunlardan birisi Kayhan Çubuklu ile ayrılığımız oldu. Kayhan Çubuklu’ya bir antrenörden öte bir ağabey veya bir danışman çok önemli kişi olarak değer verdik. Sezon başında bu takımı Kayhan Çubuklu olarak istişare ederek kurduk. Kayhan Çubuklu’nun maaşını alamadığım için kulüpten ayrıldım demesi bizi derinden üzdü. Ben de bir deyim olarak ‘Gemiyi ilk önce fareler terk eder’ dedim. Fakat ben Kayhan Çubuklu’ya fare diyecek kadar cahil değilim. Bir sözümü bir deyim olarak söylemiştim. Biz uzun süre Kayhan Çubuklu ile çalışmayı düşünüyorduk.

İCRA EVRAKLARI BİZDE DURUYOR

Kendisi Gölcükspor kulübünü icraya vermediğini belirtmiş. Bizde Gölcükspor Kulübünü icraya verdiğine dair evraklar var. 10 bin ve 13 bin TL olarak alacağı için iki kez elimizde icraya verdiğine dair evrakları var. TFF’de Ahmet Şahin alacaklı borçlusu Gölcükspor Kulübü olarak bir evrak yok. Gölcükspor’da kimsenin alacağı kalmaz. Erzincan maçından sonra teknik ekipte görev alan arkadaşlar kesinlikle takıma kan değişikliği gerektiğini ifade ettiler.

Bugün 13:02 TSİ - Spor

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