Son dört maç göreve gelen teknik direktör Ali Beykoz için açıklamada bulunan Ahmet Şahin “Ali Beykoz ile Bolu’da son dört maç için iki yöneticimiz görüştü. Ali Beykoz bizden kümede kalma primi haricinde başka hiçbir şey talep etmedi. Sadece yardımcılarına birer maaş talep etti. Bağcılar maçı sonrasında teknik ekibi kutladık ve teşekkür ettik. Kümede kalma primi 50 bin TL’yi ödemek için bir süresini kendisine vermemiştik. Fakat kendisi iki gün sonra bu primi talep etti. Gölcükspor Kulüp Başkanı olarak Ahmet Şahin olarak benim için de Ali Beykoz ile devam etme şansımız yoktur. Bizim için Ali Beykoz da bitmiştir” dedi.
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"Ali Beykoz da bizim için bitmiştir"
Ahmet Şahin, son dört maç göreve gelen teknik direktör Ali Beykoz için açıklamada bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz