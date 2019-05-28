Yeni sezon öncesinde kongre olup olmayacağını değerlendiren Ahmet Şahin “Gölcükspor Kulübü yönetim kurulu olarak 2020 Mayıs ayına kadar görevimize devam ediyoruz. Gölcükspor Başkanının kim olacağına etken edecek kişi Gölcük Belediye Başkanıdır. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e kulübün ne kadar borcu olduğunu aktardım. Henüz genel kurul kararı almadık. Gündemde olan Ahmet Arık, yönetimlerimizde önemli görevler üstlendi. Kendisinin yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum. Gölcükspor’da kongre olduğu takdirde, başkan adayı çıkarsa ben aday olmam ve göreve gelecek yönetime başarılar dilerim. Gölcükspor inşallah bu sezon gibi tekrar kötü bir sezon yaşamaz” dedi.
Bugün 13:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:07 TSİ
Gündemde kongre yok!
Ahmet Şahin, yeni sezon öncesinde kongre olup olmayacağını değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz