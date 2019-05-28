Gündemde kongre yok!

Yeni sezon öncesinde kongre olup olmayacağını değerlendiren Ahmet Şahin “Gölcükspor Kulübü yönetim kurulu olarak 2020 Mayıs ayına kadar görevimize devam ediyoruz. Gölcükspor Başkanının kim olacağına etken edecek kişi Gölcük Belediye Başkanıdır. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e kulübün ne kadar borcu olduğunu aktardım. Henüz genel kurul kararı almadık. Gündemde olan Ahmet Arık, yönetimlerimizde önemli görevler üstlendi. Kendisinin yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum. Gölcükspor’da kongre olduğu takdirde, başkan adayı çıkarsa ben aday olmam ve göreve gelecek yönetime başarılar dilerim. Gölcükspor inşallah bu sezon gibi tekrar kötü bir sezon yaşamaz” dedi.