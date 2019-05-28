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Bugün 13:06 TSİ- Spor G: Bugün 13:08 TSİ

Bravo Sedanur!..

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Yıldızlar ve Gençler Kano Türkiye Şampiyonası Adana'da yapıldı.
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Seyhan Baraj Gölü Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ilden toplam 224 sporcu katıldı. İlimizden Darıcalı Sedanur Yılmaz, Türkiye ikincisi oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Kadir Özdemir, TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır tarafından verildi.

GENÇ KIZLAR K1 200M SIRALAMASI:

1.Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi - Sena Fadim Yücedağ

2.Kocaeli Ö.Darıca Oğuz Fen Bilimleri T.L. - Sedanur Yılmaz

3.Bursa Özel Nilüfer Uludağ Koleji - Asya İkisivri

Bugün 13:06 TSİ - Spor

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