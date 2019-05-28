Damir Yüksel Avrupa’da!..

Babası Senad Yüksel (İbriç) gibi eski bir Kocaelisporlu olan ve spor yaşantısını Erol Bulut’un ekibinden antrenör olarak sürdüren Damir Yüksel, Malatyaspor ile birlikte Avrupa’ya adım attı. Damir Yüksel “Bir sezonun daha sonuna geldik. Avrupa kupalarına gitme hakkını kazandığı için, bu yolda emeği gecen herkese ama herkese teşekkür ederim . Bu Avrupa kupası Malatya’nın güzel insanlarına armağanımız olsun” dedi.