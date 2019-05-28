İşte pazara kadar değil mezara kadar kardeşlik

Kocaelispor - Yeni Çorumspor maçında tribünde kalp krizi geçirip vefat eden Yeni Çorumsporlu taraftar Sinan Yıldız unutulmadı. Kocaelispor’u yenerek finale çıkan ve oradan da 2.Lig’e yükselen Çorumspor’un yönetimi, şampiyonluk kupasını, Sinan Yıldız’ın mezarına götürerek, Fatiha okudu. Kocaeli Stadı’nda kalp krizi geçiren ve hastanede vefat eden Yıldız unutulmadı. Bu arada Çorumsporlu taraftarlar, Kocaelispor’un unutulmaz taraftarı, genç yaşta yitirdiğimiz Serhat Boz’un da mezarını ziyaret ederek Kocaelispor’a sevgilerini göstermişlerdi. Budan böyle Kocaelispor taraftarının da Sinan Yıldız’ı unutmayıp, denk geldiğinde, Çorum’daki mezarını ziyaret ederek, Fatiha okuması bekleniyor.