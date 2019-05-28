Kocaelispor - Yeni Çorumspor maçında tribünde kalp krizi geçirip vefat eden Yeni Çorumsporlu taraftar Sinan Yıldız unutulmadı. Kocaelispor’u yenerek finale çıkan ve oradan da 2.Lig’e yükselen Çorumspor’un yönetimi, şampiyonluk kupasını, Sinan Yıldız’ın mezarına götürerek, Fatiha okudu. Kocaeli Stadı’nda kalp krizi geçiren ve hastanede vefat eden Yıldız unutulmadı. Bu arada Çorumsporlu taraftarlar, Kocaelispor’un unutulmaz taraftarı, genç yaşta yitirdiğimiz Serhat Boz’un da mezarını ziyaret ederek Kocaelispor’a sevgilerini göstermişlerdi. Budan böyle Kocaelispor taraftarının da Sinan Yıldız’ı unutmayıp, denk geldiğinde, Çorum’daki mezarını ziyaret ederek, Fatiha okuması bekleniyor.
Bugün 13:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
İşte pazara kadar değil mezara kadar kardeşlik
Kocaelispor - Yeni Çorumspor maçında tribünde kalp krizi geçirip vefat eden Yeni Çorumsporlu taraftar Sinan Yıldız unutulmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz