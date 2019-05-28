Tufan Daş’ın takımı Shcupi Avrupa Ligi’ne katılıyor

Kentimizin ve ülkemizin yurt dışındaki temsilcilerinden Kocaelili teknik direktör Tufan Daş’ın görev yaptığı Makedon Shcupi takımı, ligi 4. Sırada bitirerek Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Daş konuyla ilgili açıklamasında “Çok uzun bir yol oldu... Bir sürü hikaye var anlatılası... Kırdık... Kırıldık... Çalıştık... Doğru yaptık ... Hata yaptık... Ama bütün fedakarlıkların sonucunda, dipte başladığımız yolculuğu UEFA Avrupa Ligi ile taçlandırdık” dedi.