Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyarette KASKF Başkanı Murat Aydın ile Yalova ASKF başkanı Tamer Erbul ve KASKF yönetimi de hazır bulundu. Samimi ortamda geçen ziyarette üç başkan da fikir alış verişinde ulundular ve yeni sezon öncesi nabız yokladılar. Tabii TFF olağanüstü kongresi de gündeme geldi.
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Ali Düşmez KASKF’yi ziyaret etti
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz