BBP lideri Destici'den Kocaeli'ye övgü

İSTANBUL’DAN SONRA EN KATKI SAĞLAYAN İLİMİZ

"Kocaeli bizim için, Büyük Birlik Partisi için ciddi anlamlar ifade ediyor." diyen Destici, "Türkiye’miz için ciddi anlamlar ifade ediyor. İstanbul’dan sonra üretime en büyük katkı sağlayan ilimiz. İstihdam noktasında katkıları var. Tamamına yakını milli ve duyarlıdır. Kocaeli vatan birliği noktasında örnek olmuştur. Biz Kocaeli’yi seviyoruz. Önümüzde ki günlerde daha güçlü bir BBP teşkilatları göreceksiniz. Sadece seçildiğim ilden değil bütün illerin meselelerini meclise taşıyorum. Kocaeli’nde elbette bu hususta gayret göstereceğimiz illerin başında olacak." şeklinde konuştu.