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BBP lideri Destici'den Kocaeli'ye övgü

Kocaeli'de yayın yapan bir TV kanalına konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, Kocaeli için "Kocaeli vatan birliği noktasında örnek olmuştur. Biz Kocaeli’yi seviyoruz. Önümüzdeki günlerde daha güçlü bir BBP teşkilatları göreceksiniz" dedi.
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"Kocaeli bizim için, Büyük Birlik Partisi için ciddi anlamlar ifade ediyor." diyen Destici, "Türkiye’miz için ciddi anlamlar ifade ediyor. İstanbul’dan sonra üretime en büyük katkı sağlayan ilimiz. İstihdam noktasında katkıları var. Tamamına yakını milli ve duyarlıdır. Kocaeli vatan birliği noktasında örnek olmuştur. Biz Kocaeli’yi seviyoruz. Önümüzde ki günlerde daha güçlü bir BBP teşkilatları göreceksiniz. Sadece seçildiğim ilden değil bütün illerin meselelerini meclise taşıyorum. Kocaeli’nde elbette bu hususta gayret göstereceğimiz illerin başında olacak." şeklinde konuştu.

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