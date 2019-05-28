Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:20 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:44 TSİ

Kordsa'dan İzmit'e 100 milyon liralık yatırım

Artan polyester iplik talebine cevap verebilmek için, 2016 yılında 100 milyon TL yatırım ile Türkiye’de ek polyester iplik hattı yatırımı yapan Kordsa, hattın açılışı törenini gerçekleştirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Global pazara güçlendirme teknolojileri sunan Kordsa, lastik güçlendirme iş kolunda 2016 yılında Endonezya ve Türkiye fabrikalarında 7.000’er ton ek polyester iplik kapasitesi sağlayacak bir yatırım kararı almıştı. Kordsa, 100 milyon TL’lik yatırım ile İzmit fabrikasındaki ek polyester iplik hattını devreye aldı. Bu yeni hat ile tesisin üstün teknolojisi sayesinde standart HMLS polyester ipliğine ilave olarak çok yüksek mukavemetli ve daha iyi boyutsal kararlılığa sahip yeni nesil polyester iplik ürünleri üretilebilecek.

“UZAYA GÖZÜNÜ DİKMİŞ BİR ŞİRKET”

Yaklaşık iki yıldır çalışmaları devam eden hattın, Kordsa ve Sabancı Topluluğu için hayırlı olmasını dileyen Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper Kordsa’nın inovasyon gücünün Sabancı Topluluğu için ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Alper şunları söyledi: “1973 yılında yola çıktığımızda hayallerimiz, hedeflerimiz büyüktü. Bugün geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, açık inovasyon anlayışımız ile İzmit’teki kord bezi üreticisinden dünyaya teknoloji ihraç eden, uzaya gözünü dikmiş global bir şirket konumuna geldik. Bu büyüme yolculuğumuzu, ana iş kolumuzda, Türkiye tesisimize yaptığımız yatırımlarla destekliyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar ve güçlendirme alanlarımızın lastikten güçlendirmeden kompozit teknolojilerine genişlemesi ile bugün Türkiye ekonomisinin itici gücü olma arzusu ile yatırımlarımıza ve üretmeye devam ediyoruz. Her geçen gün daha çok alanı güçlendirerek, daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz.”

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan Kordsa’nın faaliyet gösterdiği 3 iş kolunda gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla ikinci bir Kordsa yaratma hedefine adım adım ilerlediğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Dünyada her 3 otomobil lastiğinden birini, her 3 uçak lastiğinden ikisini güçlendirirken, son dönem yaptığımız yatırımlarla, yaşamın her alanına dokunur hale geldik. Bugün Kordsa teknolojilerimizle uçakların lastiğini, kanadını motorunu, gövdesini, içini hatta üzerinde indiği pistleri güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımımızla naylon iplikteki liderliğimizi polyester iplikte de yakalayarak, dünyanın en büyük polyester iplik üreticileri arasındaki yerimizi pekiştirdik. Açık inovasyon anlayışı ile müşterilerimize değer yaratan ve sektöre yön veren yeniliklerle global liderliğimizi koruyoruz.”

Bugün 13:20 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tavuk fiyatları 3 ayda %50 zamlanınca, esnaf vatandaşı protestoya davet etti mask
Tavuk fiyatları 3 ayda %50 zamlanınca, esnaf vatandaşı protestoya davet etti
219 firma eleman alacak mask
219 firma eleman alacak
Büyükakın’ın sözleri, müteahhitleri sevindirdi mask
Büyükakın’ın sözleri, müteahhitleri sevindirdi
Kandıra'da satılık fındık bahçesi! mask
Kandıra'da satılık fındık bahçesi!
İki otomobil devi, birleşmek için adım attı mask
İki otomobil devi, birleşmek için adım attı
İlk 100'e giren Kocaelili şirketler, KOTO Meclisi’nde ödüllendirilecek mask
İlk 100'e giren Kocaelili şirketler, KOTO Meclisi’nde ödüllendirilecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL