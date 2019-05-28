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34 Kocaelili şirket, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer aldı

Kocaeli'de üretim yapan 34 sanayi şirketi, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırmasında ilk 500'e girmeyi başardı. İşte Kocaeli'nin gururu 34 şirketimiz...
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Kocaeli'de üretim yapan 34 sanayi şirketi, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırmasında ilk 500'e girmeyi başardı.

İşte Kocaeli'nin gururu 34 şirketimiz...

1.TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

10.Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

26.Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

30.Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

39.Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

45.Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

66.Honda Türkiye A.Ş.

67.Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

74.Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

76.Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

99.Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

123.Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

129.Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

148.İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

196.Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

243.Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

250.Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

255.Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

  1. (İsmi açıklanmamış)

265.Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

267.Ağır Haddecilik A.Ş.

275.Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

291.Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

342.Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

352.Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

362.Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

371.Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

391.ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

403.Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

426.Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

438.Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

462.Hektaş Ticaret T.A.Ş.

464.Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

  1. (İsmi açıklanmamış)

Bugün 13:46 TSİ - Ekonomi

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