Karamürsel protokolü jandarma iftarında buluştu

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, şehit aileleri astsubaylar ve konukların eşleri katıldı. Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen iftar yemeğinde askerler ile birlikte oruçlarını açan protokol üyeleri yemek sonrasında da askerler ile sohbet etti.

MUTLULUK GETİRSİN

İftar ardından konuşan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, “Böylesine hayırlı bir ayın içinde olmamızın mutluluğu ile Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu önemli akşamda bizler ile birlikte olan sayın protokol üyelerine teşekkür eder, personelimin ve askerlerimizin Ramazan ayının mübarek olmasını dilerim” dedi.

VATAN BORCU, NAMUS BORCU

Keyifli ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, “Vatan borcu namus borcudur diyerek İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevlerini yerine getiren askerlerimizle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duydum. Rabbim vatanımızı ve vatan bekçilerimizi korusun” dedi.