Uçan Balon Anaokulu YAŞAMA EL VERDİ

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Lösev ile Karamürsel Uçan Balon Anaokulu’nda MEB-Lösev işbirliği protokolü çerçevesinde ‘Yaşama El Ver’ projesi gerçekleştirildi. Okul müdürü Arzu Bozkurt yaptığı açıklamada, öğrencilerimiz öğretmenlerimiz tarafından lösemi hakkında bilgilendirildi. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin el izleri bir kumaşa çıkarıldı.
YÜRÜYÜŞTE KULLANILACAK
Bu çalışma Lösev merkezine gönderilerek, lösemili çocuklar için yapılacak yürüyüşte kullanılacak ve Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde yapılacak olan sergide sergilenecek. Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen bu projeye dahil olarak lösemili çocukların hayatlarına dokunan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi farkındalık yarattıkları için teşekkür ediyorum’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz