Kandıra-İzmit yolu F Tipi Cezaevi mevkiinde Akçakese Sapağında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarptı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif şekilde yaralananlar oldu. Çevredekiler hemen kazaya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, ölen yada yaralanan olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 14:02 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Yine Kandıra yolu yine kaza
Kandıra-İzmit yolu F Tipi Cezaevi mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz