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Yine Kandıra yolu yine kaza

Kandıra-İzmit yolu F Tipi Cezaevi mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
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Kandıra-İzmit yolu F Tipi Cezaevi mevkiinde Akçakese Sapağında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarptı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif şekilde yaralananlar oldu. Çevredekiler hemen kazaya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, ölen yada yaralanan olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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