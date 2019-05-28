Faizsiz, peşinatsız, kredisiz ev alma sistemiyle aileleri ev sahibi yapmak üzere kurulan organizasyon şirketi Fuzul Ev’in İzmit Şubesi, Ramada Otel’de iftar yaptı. Evlerine kavuşan ve kavuşmayı bekleyen ailelerin bir araya geldiği nezih ortamdaki iftar yemeğini şube müdürü Doğan Güneş organize etti. Personeliyle birlikte konuklarını titizlikle ağırlayan Güneş, Fuzul Ev’in BDDK sistemine katılmasıyla birlikte daha da yoğun ilgi göreceğini söyledi.
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FUZUL EV ailesi Ramada’da buluştu
Faizsiz, peşinatsız, kredisiz ev alma sistemiyle aileleri ev sahibi yapmak üzere kurulan organizasyon şirketi Fuzul Ev’in İzmit Şubesi, Ramada Otel’de iftar yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz