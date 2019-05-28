İshakçılar’da 7 köy iftar yaptı

Derince Belediyesi, Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği Büyük Derince İftarı’nın ardından bu kez İshakçılar’da iftar program organize etti. Derince’ye bağlı yedi mahalle Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’da oturan bölge sakinlerini bir araya getiren iftar sofraları İshakçılar Köy Meydanı’nda kuruldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

HUZUR VE MUTLULUK

İftar öncesi İshakçılar’a giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kurulan iftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlarla hasbihal etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte, oruçlarını açan Derinceliler, bir arada olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. İftar programında bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Burada kurduğumuz gönül ve kardeşlik sofralarımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir şeref. Seçim döneminde sizden destek istemiştik, sizler desteğinizi verdiniz şimdi görev sırası bizde. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.