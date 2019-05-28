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Bahar Şenliği bayramdan sonra

Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı tarafından düzenlenen toplantıda, bu yıl yaz şenliğinin 14 Haziran’da başlanmasına karar verildi.
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Bu yıl geleneksel yaz şenlikleri yapılmasının kararı alınması için Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı tarafından kent konseyi binasında toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Gölcük Kültür Dernekleri platformu dönem başkanı Yasın Aslan, Kocaeli Yörük Türkmenleri Derneği Başkanı Hüseyin Karakaya, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı Nurten Turnalı ve üyeleri katılım sağladılar.

GELENEKSEL ŞENLİK

Toplantıda konuşan Turnalı, “Biz Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak geleneksel olarak her yıl Haziran ayın ilk ve ikinci haftasında Gölcük Kavaklı sahilinde yaza merhaba adı altında yaz şenliği düzeliyoruz. Bu yılda geleneksel olarak yaz şenliğimizi 14 Haziran 15 Haziran ve 16 Haziran olarak hedefledik” dedi.

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