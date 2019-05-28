Birbirlerinden hiç kopmayan ve dostluklarıyla takdir toplayan Gölcük Teneke Mahalleliler geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdikleri buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Teneke Mahalleliler Değirmendere Sahili’nde bulunan Bee Cafe’de iftarda bir araya geldi. Teneke sakinleri, “Bizler dostluğumuzu ömrümüzün sonuna kadar sürdüreceğiz. Ramazan ayında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Bizleri kırmayıp, buraya gelen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler. Teneke Mahalleliler iftar yemeğinde uzun sohbet ederek, eski günleri yad ettiler.
Bugün 14:14 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:15 TSİ
Tenekelilerde önce dostluk geliyor
Birbirlerinden hiç kopmayan ve dostluklarıyla takdir toplayan Gölcük Teneke Mahalleliler geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdikleri buluşmalarına bir yenisini daha ekledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz