Tenekelilerde önce dostluk geliyor

Birbirlerinden hiç kopmayan ve dostluklarıyla takdir toplayan Gölcük Teneke Mahalleliler geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdikleri buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Teneke Mahalleliler Değirmendere Sahili’nde bulunan Bee Cafe’de iftarda bir araya geldi. Teneke sakinleri, “Bizler dostluğumuzu ömrümüzün sonuna kadar sürdüreceğiz. Ramazan ayında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Bizleri kırmayıp, buraya gelen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler. Teneke Mahalleliler iftar yemeğinde uzun sohbet ederek, eski günleri yad ettiler.