Ford 1.0 EcoBoost motora bir ödül daha

Ford’un güçlü, verimli ve çok yönlü 1.0 litre EcoBoost motoru, “150 PS altı” kategorisinde 2019 Uluslararası Yılın Motor ve Aktarma Organı (IEPOTY) ödülünün sahibi oldu. IEPOTY jürisinin 31 ülkeden gelen 70 üyesinden toplam 145 puan alan Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, rakiplerinin 26 puan önüne geçerek yarıştığı kategoride birinciliği kazandı. Hızlı tepki verme özelliği ve sunduğu sürüş keyfiyle dikkat çeken motor böylece 2012 yılında lanse edildiğinden bu yana kazandığı IEPOTY ödülü sayısını 11’e çıkardı.

410 BİNDEN FAZLA ARAÇTA KULLANILDI

140 PS’ye kadar güç üretebilen kompakt ve düşük sürtünmeli motor, Avrupa’da 2018 yılında satılan her 4 Ford modelinden 1’ine güç verdi. Bugüne kadar Fiesta hatchback aile otomobilinden Transit ailesine kadar 410 binden fazla araç bu motorla donatıldı. Ford, bir süre önce Ford Focus’ta kullanılan 1.0 litre EcoBoost benzinli ve iyileştirilmiş motorun bu yıl daha fazla modelde sunulması planlanıyor.

İKİ ÜLKEDE TEST YAPILACAK

Çok yönlü 1.0-litre EcoBoost motor, menzil kaygısı olmadan saf elektrikli sürüş yeteneği kazandırmak için sınıfında ilk Transit Custom Plug-In Hibrit van ve Tourneo Custom Plug-In Hibrit yolcu taşıyıcı modellerini destekleyecek. Transit Custom Plug-In Hibrit, çevre ve müşteriler açısından avantajlarını daha iyi anlamak amacıyla halen Londra’da test ediliyor. Yakında İspanya Valencia (İspanya) ve Almanya Köln’de testler başlayacak.