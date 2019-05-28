Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “2019 Mart Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu” açıklandı. Buna göre, lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.41 azalarak 23 milyon 892 bin megavatsaate düştü. Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.90 artışla 83 bin 488 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30.65'i doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24.65'i barajlı hidroelektrik, yüzde 11.8'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.