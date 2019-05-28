KOSGEB'e 57 uzman yardımcısı alınacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde görev yapmak üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı istihdam edilecek. Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 57 KOBİ uzman yardımcısı taşra birimlerinde görevlendirilecek.