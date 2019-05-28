35 yaşında, lenf kanserine yenildi

Avusturya’da kimyager olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası Yılmaz Yazıcı, bir süredir lenf kanseri nedeniyle tedavi görürken, yaşamını yitirdi. Yılmaz Yazıcı’nın cenazesi Körfez’de baba ocağına getirildi. Yılmaz Yazıcı bugün Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.