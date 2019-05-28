Avusturya’da kimyager olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası Yılmaz Yazıcı, bir süredir lenf kanseri nedeniyle tedavi görürken, yaşamını yitirdi. Yılmaz Yazıcı’nın cenazesi Körfez’de baba ocağına getirildi. Yılmaz Yazıcı bugün Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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35 yaşında, lenf kanserine yenildi
Avusturya’da yaşayan Yılmaz Yazıcı (35) lenf kanseri sonucu yaşamını yitirirken, Körfez ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz