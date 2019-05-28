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İzmit’te çocuklar bayrama mutlu girecek

İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor.
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İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor. Belediyenin İzmit Kart hizmeti ile 480 ailenin 0–14 yaş aralığında 925 çocuğu bayrama mutlu girecek. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, hak sahiplerinin İzmit Kart hesaplarına çocuk sayısı kadar 100’er lira para yükleme işleminin yapıldığını söylediler.

KART BAŞVURUSU BELEDİYE

Giyim yardımından yararlanabilmek için İzmit Kart sahibi olmak gerektiğini söyleyen yetkililer “. İzmit Kart başvurusunda bulunmak için ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların muhtardan alınacak fakirlik belgesi, hanede yaşayanların nüfus cüzdan fotokopileri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir” dediler. İzmit Kart sahipleri anlaşmalı yerlere giderek alış verişlerini yapabiliyorlar.

KARTIN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER

AYŞE DEMİR SANAT GİYİM KARABAŞ MAHALLESİ

TARDELLİ BAYAN GİYİM FETHİYE CADDESİ

CİCİ GİYİM TEPECİK MAHALLESİ

EMRE GİYİM İSTİKLAL CADDESİ

TUVAL BUTİK KONFEKSİYON FETHİYE CADDESİ

YAKIŞAN TUHAFİYE

AKÇACAMİİ CADDESİ

ELİF KUNDURA GİYİM AKÇACAMİİ CADDESİ

HAVVA UMUR CEDİT MAHALLESİ

ÇAĞMAN TUHAFİYE İSTİKLAL CADDESİ

USTALAR KAVAFİYE FETHİYE CADDESİ

AKBAŞLAR TEKSTİL FETHİYE CADDESİ

YILMAZ AYAKKABI AYAKKABICILAR ÇARŞISI

EMİR KUNDURA AKÇACAMİİ CADDESİ

FETHİYE KUNDURA FETHİYE CADDESİ

KARİZMA GİYİM İSTİKLAL CADDESİ

EZGİN KUNDURA MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ

CAN KUNDURA GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ

EKEN GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ

Bugün 14:53 TSİ - Gündem

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