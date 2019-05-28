İzmit’te çocuklar bayrama mutlu girecek

İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor. Belediyenin İzmit Kart hizmeti ile 480 ailenin 0–14 yaş aralığında 925 çocuğu bayrama mutlu girecek. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, hak sahiplerinin İzmit Kart hesaplarına çocuk sayısı kadar 100’er lira para yükleme işleminin yapıldığını söylediler.
KART BAŞVURUSU BELEDİYE
Giyim yardımından yararlanabilmek için İzmit Kart sahibi olmak gerektiğini söyleyen yetkililer “. İzmit Kart başvurusunda bulunmak için ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların muhtardan alınacak fakirlik belgesi, hanede yaşayanların nüfus cüzdan fotokopileri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir” dediler. İzmit Kart sahipleri anlaşmalı yerlere giderek alış verişlerini yapabiliyorlar.
KARTIN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER
AYŞE DEMİR SANAT GİYİM KARABAŞ MAHALLESİ
TARDELLİ BAYAN GİYİM FETHİYE CADDESİ
CİCİ GİYİM TEPECİK MAHALLESİ
EMRE GİYİM İSTİKLAL CADDESİ
TUVAL BUTİK KONFEKSİYON FETHİYE CADDESİ
YAKIŞAN TUHAFİYE
AKÇACAMİİ CADDESİ
ELİF KUNDURA GİYİM AKÇACAMİİ CADDESİ
HAVVA UMUR CEDİT MAHALLESİ
ÇAĞMAN TUHAFİYE İSTİKLAL CADDESİ
USTALAR KAVAFİYE FETHİYE CADDESİ
AKBAŞLAR TEKSTİL FETHİYE CADDESİ
YILMAZ AYAKKABI AYAKKABICILAR ÇARŞISI
EMİR KUNDURA AKÇACAMİİ CADDESİ
FETHİYE KUNDURA FETHİYE CADDESİ
KARİZMA GİYİM İSTİKLAL CADDESİ
EZGİN KUNDURA MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ
CAN KUNDURA GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ
EKEN GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz