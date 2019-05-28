İlk 500'de 79 Kocaelili şirket yer aldı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2018 yılı sonuçlarını değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu “Kocaeli bu yıl 79 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Geçen yıl olduğu gibi Hyundai Assan Otomotiv listeye onuncu olarak girdi.” dedi.

FİRMA MERKEZLERİ KOCAELİ DIŞINDA GÖRÜNÜYOR

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 79 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 34 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2018 yılında 79 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

İK YENİ FİRMA

Yeni açıklanan liste hakkında bilgiler veren Ayhan Zeytinoğlu, geçen yılki listede yer almayan Hektaş Ticaret A.Ş. ve Posco Assan Tst Çelik San. A.Ş’in bu yılki listede yer aldığını, Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makine San. A.Ş.’nin ise, ikinci 500 büyük firma listesinden birinci 500 büyük firma listesine yükseldiğini belirterek, ilk 500 büyük firma listesi içerisinde yer almayı başaran tüm firmaları tebrik etti.

EN BÜYÜK 500 ARASINDA YER ALAN 79 FİRMAMIZ

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

18 Aygaz A.Ş.

26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

51 İpragaz A.Ş.

56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

66 Honda Türkiye A.Ş.

67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

108 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

122 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

123 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

124 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

128 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

129 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

130 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

131 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

138 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

148 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

162 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

165 Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

166 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

173 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

184 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

188 Deva Holding A.Ş.

196 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

198 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

202 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

206 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

213 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

230 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

243 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

245 Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.

249 Farplas Otomotiv A.Ş.

250 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

255 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

257 (İsmi açıklanmamış)

265 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

267 Ağır Haddecilik A.Ş.

274 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

275 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

291 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

334 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

341 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

342 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

352 Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

354 Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

362 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

371 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

391 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

393 İzocam Tic. ve San. A.Ş.

403 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

412 B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

426 Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

437 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

438 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

456 OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş.

461 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

462 Hektaş Ticaret T.A.Ş.

464 Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

474 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

491 (İsmi açıklanmamış)

493 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş.