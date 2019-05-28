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Hastadan 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı

Karamürsel Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hastadan 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ve iki saat süren başarılı operasyon sonucunda Asiye Kapıcıoğlu (56) isimli hastanın karnından 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı.

KARINDA ŞİŞLİK ŞİKAYETİ İLE BAŞVURDU

Karamürsel Devlet Hastanesine karında şişlik, ağrı ve kabızlık gibi şikayetleriyle başvuran 56 yaşındaki Asiye Kapıcıoğlu Genel Cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Hastanın yapılan muayenesinde karnının içinde 30 santimetrelik kist saptandı. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda hasta Karamürsel Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kabalak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda hastanın karın içerisinden 30 santimetre boyutunda ve 6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı.

OH BE DÜNYA VARMIŞ”

3-4 senedir karın bölgesinde şişlik olduğunu söyleyen Asiye Kapıcıoğlu “Karnımdaki şişliğin normal bir durum olduğunu ve kilo almayla ilgili olduğunu düşünüyordum. Şişkinliğin ve şikayetlerimin artması nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesine muayene için başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu karnımdaki şişliğin büyük bir kitle olduğu anlaşıldı. Kitle çıkarıldıktan sonra oh be dünya varmış dedim. Keşke daha önce gelseydim; bu kadar büyümeden çare bulunurdu” diyerek doktoruna ve personellere teşekkür etti.

30 SANTİMETRE ÇAPINDA 6 KİLO AĞIRLIĞINDA

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kabalak ''Karında şişlik şikayetiyle bize başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık” dedi.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Kistin içerisinden yaklaşık 6 litre su boşaltıldığını söyleyen Kabalak “Kistin kökeni olarak bağırsak arka duvarı zarı ve yumurtalık gözükmekteydi. Çıkarılan parçayı incelemek için patoloji laboratuvarına gönderdik. Bundan sonraki tedavi sürecini patoloji neticesine göre değerlendireceğiz. Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor. Doktora başvurulduğunda da hastalar genellikle ileri merkezlere yönlendirilir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür operasyonları merkezimizde başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yönetimimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞU İÇİN MUTLUYUZ”

Buna benzer birçok özellikli ameliyatın hastanelerinde başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik “Hastamız sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Hastanemizde son yıllarda hekimlerimiz tarafından başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu tarz başarılı operasyonların arkasında işlerini özveri ile yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın olduğu büyük bir ekip var. Bu vaka hastanemizde bu tür operasyonların başarıyla yapılabildiğini gösteren bir örnek oluşturuyor. Özverili çalışmalarından dolayı çalışanlarımıza ve bize bu imkanları sunan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bugün 15:18 TSİ - Sağlık

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