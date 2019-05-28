Edinilen bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan OGM Kavakçılık Sosyal Tesis ve Misafirhanesinde kalan vatandaşlar, dairelerin penceresine çıktığında pencere önündeki ağaçta yılan olduğunu gördü. Yılanın ağaçtan daireye girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı.
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Başiskele'de yılan paniği!
Başiskele'de bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz