AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığına atanan Mehmet Ellibeş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl binasındaki ziyarete Gölcük Teşkilatı, tam kadro hazır bulundu. Ziyarete Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yalnız Yelken, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

BAŞKA BİR SORUMLULUK YÜKLENDİ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Mehmet Başkanınız bugün karşınızda başka bir sorumluluk yüklenmiş olarak duruyor. Rabbim, şahsıma yaşamım içerisinde en büyük imtihanlardan birini nasip etti. Kocaeli gibi büyük bir vilayette güzel bir coğrafyanın barındırdığı bir şehirde AK Partimizin il başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu bize bahşetti. Rabbim neylerse güzel eyler. İnşallah bu görevi sizlerin teşkilatımızın her kademesindeki samimi destekleriyle taşıyacağız. Buna tereddütümüz yok” dedi.

BÜTÜN İL SORUMLULUĞUMUZDA

Allah bizlere toplumun her kesimiyle sağlıklı mutlu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam ön görüyor diyen Ellibeş, “Benim de üstlendiğim görev tam da böyle. Bu görev büyük sorumluluktu ama almamak olmazdı. Gölcük bizim memleketimiz. Şimdi bütün il sorumluluğumuzda. Sadece kuru bir hayırlı olsun demeyeceğinizi biliyorum destek olacağınızı da biliyorum. Teşkilatımızın örnek bir yapısı var. İnşallah biz de bu güzel yapıyı her kademede görev yapan kardeşlerimiz ve Kocaeli halkıyla birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

HER ZAMAN DİNAMİK OLACAĞIZ

Teşkilata her zaman dinamik olma mesajı veren Başkan Ellibeş, “Teşkilatı çalışmalarımızın artarak devam etmesini diliyorum. Ara vermeden devam edeceğiz, seçim varmış veya yokmuş fark etmez her zaman dinamik olacağız, genç kalacağız, hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. Teşkilatın dik ve dinamik olmasını sağlayacak her türlü eylemin içinde olacağız. Bütün teşkilatlarımızı il iftarımızda görmek istiyorum. Bu ayın manevi ikliminden yararlanalım. Bayramın birinci günü de burada bayramlaşacağız” ifadelerini kullandı.

GÖLCÜK’ÜN ABİSİ KOCAELİ’NİN ABİSİ OLDU

Ellibeş’in ardından konuşan Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ise “Başkanım yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Gölcük’ün abisi Kocaeli’nin abisi oldu. Bu görevi başarıyla ifa edeceğinizi biliyorum. Birlik beraberlik ve kardeşliğin ana fikriniz olduğunu da biliyorum. Önümüzde seçimsiz 3,5 sene varmış gibi gözüküyor. Ama bizim için bir seçim biter ertesi gün diğer seçim başlar. 23 Haziran’a odaklandık. Kalbimiz İstanbul diye atıyor. Eğer müşahit gitmek gerekiyorsa orada avukat arkadaşlarımız da görev almak istiyor. Ne görev verilirse yerine getireceğiz. Çıta yüksek inanıyorum ki siz bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacaksınız” dedi. Selin BECER