Sınavda stres yönetimi

Her sınav heyecan demektir. Sınav deyince herkes ister istemez heyecanlanır.

Yönetilebilen heyecan iyidir. Sınavı ciddiye almamızı ve iyi hazırlanmamızı sağlar. Hiç heyecan duymaz, sınavı ve alınacak sonucu önemsemezsek yeterince hazırlanmayız.

Sınav stresini yenmenin en önemli yolu iyi hazırlanmaktır.

Sınava hazırsanız stresi yönetmek kolay. Sınava bakış açınızı değiştirmek yeterli.

Sınav, bizi hedefimize götürecek bir fırsat arabasıdır. Hazırsanız sınav günü gelir ve sizi hedefinize götürür.

Sizi hedefinize uçuracak arabayı şevk ve heyecanla bekleyebilirsiniz. Geldiği gün de büyük bir sevinçle arabaya atlar hedefinize uçarsınız.

Hazır değilseniz hazır olmadığınızı anlarsınız, bir dahaki araba gelene kadar iyi hazırlanırsınız. Sınav size hazır olmadığınızı söyler ve uyarı görevi yapar. Bu samimi uyarıyı iyi değerlendirmek gerekir.

SINAV ÖNCESİ ATILACAK ADIMLAR

Sınav günü neyi ne zaman yapacağınızı bilmeli ona göre adımlarınızı atmalısınız. Zaman darlığı, yetiştirememe endişesi aşırı heyecana yol açabilir. Buna meydan vermeyin.

Sınav yerini önceden görmek ve sınava geç kalmamak için her türlü tedbiri almakta fayda var.

Sınav günü hafif bir kahvaltı yapın ve kahvaltıda glikoz alın. Vücudumuza giren şekerin % 25’ini beynimiz yakar.

Beyin oksijen ve glikoz tüketir. Glikozun doğal gıdalardan alınmasında fayda var. Bal, muz, üzüm, incir, pekmez, çilek gibi yiyeceklerde tabii şeker var. Çikolata ve işlenmiş şekerler, beyinde gaz etkisi yapar, tükenince sizi yarı yolda bırakabilir.

Sınav saatlerine denk gelecek şekilde, bir sıraya oturup test çözerek vücudu alıştırmalı. Sınavdan önceki günlerde, sınav gününü düşünerek sınavdaymışsınız gibi deneme çözün.

Vücut o saatte çalışmaya ve test çözmeye biyolojik olarak alışsın. Sınav günü zorluk ve meşakkat çekmeyin.

Sınavdan önceki günlerde en az iki deneme yapın. 90 dakikalık bir maçta kondisyonunu koruyabilmek için antrenmanda 180 dakika koşan bir sporcu gibi davranın.

Denemelerde sınavda çıkacak sorunun iki-üç katını çözerseniz sınav günü 120-150 soruyu çözmek size kolay gelir. Zoru başarmaya alışmış zihin, kolay olanı daha rahat yapar.

Zihin, başarıyı ve zoru başarmayı ödüllendirir.

Sınav günü daha önce girilen ve en iyi geçen denemeyi hatırlayın.

O denemeyi kopyalayın.

Başarılı denemeye nasıl hazırlanmış, nasıl başlamış ve nasıl bitirmişseniz sınava da aynı şekilde başlayın ve bitirin.

Denemelerde hangi dersin sorularını çözmede daha başarılı olduğunuzu tespit edin.

Sınav günü en sevdiğiniz dersin sorularından başlayın.

Kolay sorudan başlayın.

Beyin kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru çalışmayı sever.

Kolay olan sorudan başlar ve onu kolayca çözerseniz beyin başarıyı ödüllendirir. Dopamin dediğimiz bir sıvı salgılar ve aferin, başardın, devam et mesajı verir.

Eğer zor sorudan başlar ve çözemediğiniz sorulara takılırsanız bilinçaltına sen bu işi yapamayacaksın emri verirsiniz ve tabi ki yapamazsınız. (Alıntı-Ali Erkan KAVAKLI)