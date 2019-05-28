CHP’li meclis üyelerine yerel yönetim eğitimi

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu tarafından, 31 Mart seçimleri sonrasında Türkiye genelinde sürdürülen ‘Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim’ adlı eğitimin Kocaeli ayağı, il binasında gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinin partili üyelerinin katıldığı eğitimde CHP’nin yerel yönetim vizyonu ‘İnsan odaklı ve daha yaşanabilir kentler yaratmak’ başlığı çerçevesinde aktarımlar yapıldı.

EĞİTMEN KADROSU

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler, Parti İçi Eğitim Birimi Üyesi Çağlar Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü Koçar, eski meclis üyeleri Tonguç Çoban, İsa Öztürk ve Özgür Durmuş ile Körfez Belediyesi eski meclis üyesi Tuğman Kayalı tarafından verildi. Meclis üyelerinin yanı sıra, ilçe örgütü başkanlarının da katıldığı eğitim programının açılışında konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay eğitimin öneminden söz etti.

KENTİLERİN MİLLETVEKİLİ

Belediye meclis üyelerinin kentlerin milletvekili olduğunu söyleyen il başkanı Sarıbay, “Meclis üyeleri; kentlerin sorunlarını, ihtiyacı olan projeleri, görülen yanlış uygulamaları meclise taşıyarak kent halkının yararına karar aldıran kişilerdir. Meclis üyeleri sadece meclis toplantılara katılarak bu unvanı kazanamaz. Kente yararlı olacak projelerin mimarlarıdırlar. Bu sebeple meclis üyelerimiz için düzenlenen bu eğitimin yararlı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sarıbay’ın konuşmasının ardından meclis üyeleri tam gün boyunca program kapsamındaki eğitimlere katılım gösterdi.