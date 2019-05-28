Yıldız: Eğitmenler seçilirken usulsüzlük yapıldı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 22-23 Haziran’da gerçekleştireceği 23’üncü olağan kongresinde Mesleki Adalet Grubu Başkan Adayı Savaş Yıldız, KSMMMO’nun genel kurul gündeminde yer alan 11’inci madde ile ilgili konuştu. 11’inci madde gereği oda tarafından seçilen eğitmenlerin oda üyelerine duyurusunun yapılmadığını söyleyen Yıldız, yönetime yakın isimlerin eğitmen olarak seçildiğini ve eğitmenlerin seçilmesi konusunda usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

“DUYURU YAPILIR SÜREÇ BAŞLAR”

Mesleki Adalet Grubu Başkan Adayı Savaş Yıldız, “62 Ankara Antlaşması’nın devamı TBMM’de kabul edildikten sonra Milletlerarası Antlaşma başlığıyla 1995’te kabul edildi. Bu antlaşmada ayrım var. İş dünyası o günden bugüne büyüdü. Ülkemizde muhasebeciler, Türkiye muhasebesini biliyor, ama Avrupa’daki muhasebeyi ve denetimi bilmiyor. Üye kuruluşlarının alt birimleri kendi üyeleri arasında iyileri seçerek oda eğitmeni olarak yetiştirir. Sonra oda üyelerine eğitmenlerini duyuru şeklinde açıklar ve aday adaylığı süreci başlar” dedi.

“ODA ÜYELERİNE BİLGİ VERİLMEDİ”

Açıklamasında 2008 yılında meslek yasası değişti ve zorunlu eğitim ile ilgili hüküm kanuna girdi” diyen Yıldız, “2008 yılında oda bu yönergeyi üyelerine duyurmadı. Aday adaylığı sürecini de başlatmadı. Dönemin başkanı Ender Şenol, oda sekreteri Mustafa Taşpınar’ın olduğu dönemde yönetim kurulu üyesi Ali Odabaş ve Hafız Coşkun, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Atila Güngör ve İsmail Birtürk, İsmet İşeri, Murat Odçıkın duyuru yapmadan kendilerini oda eğitmeni olarak seçtiler. Odamızın web sitesinde bu yayınlanmadı. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik uygulanmadı” diye konuştu.

“ODAMIZ ŞEFFAF DEĞİL”

23 Haziran 2018’de de sürekli eğitimin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli eğitim yönetmeliğine göre zorunlu ve paralı eğitimler oda eğitmenleri tarafından verilir ve oda eğitmenlerine huzur hakkı ödenir. 4’üncü maddenin ucu açık. Ücretin ne olacağı belli değil. Oda başkanı Fikret Gökmen, eğitimlerin ücretsiz olacağını söyledi, ancak yönetmelikteki maddeler açık. Biz hangisine inanacağız? Odamız şeffaf değil ve üyelere gerçekleri söylemiyor” diye konuştu.

“EĞİTMENLER NEDEN GİZLENDİ?”

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “11. maddede Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş görevi kötüye kullandı. Eğitmen önergesinin uygulanmaması ve eğitmenlerin seçilmesi konusunda usulsüzlük yapıldı. Yönetime yakın isimler eğitmen olarak seçildi. 2008 yılından beri eğitmenlerin tüm masrafları oda tarafından karışlandı ve eğitici yetiştirildi. Ancak eğiticilerin oda üyelerine bir yararı olmadı. Burada gençlerin önü tıkandı. Başkan adayı Mustafa Taşpınar görevi kötüye kullanmıştır. Eğitmenleri neden gizlediler? 11. madde neden gizlendi?”

“ODA ÜYERLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUM”

22 Haziran’da yapılacak genel kurula tüm oda üyelerinin katılması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş’ın genel kurula sevk edilmesi ile ilgili kapalı oylama yapılması için önerge hazırlayacağız. Bu yüzden meslektaşlarımızın desteğini istiyorum. Ayrıca odamızın eğitmen yönergesini hazırlayıp genel kurul onayına sunacağız. Bundan sonra hiçbir yönetim kurulu üyesi keyfi uygulama yapamayacak. Oda üyelerinden bu konuda destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

“ODAMIZIN MENFAATİNİ KORUYACAĞIM”

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Genel kurul sonrasında yapılan usulsüz uygulamaların sona ermesi, oda üyelerine duyuru yapılması, en iyileri seçilerek oda eğitmeni yapılması maksadıyla odamızın eğitmen yönergesini hazırlayıp genel kurulda görüşülmesini talep edeceğiz. Oda üyelerimizin önergemize destek vermelerini ve eğitmen yönergesinin kabulü konusunda desteklerini bekliyoruz.” Selin BECER