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Hürriyet’e meslektaş desteği!

İzmit Belediyesi’nin yeni başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün meslektaşlarını makamında ağırladı. Baro başkanı Bahar Gültekin Candemir ile yönetimi, Hürriyet’e tebrik ziyaretinde bulundu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önceki gün çok özel konukları vardı. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda meslektaşları olan Hürriyet ile makamında bir araya geldi. Meslektaşları Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkanı olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kocaeli Barosu Başkanı Candemir, “Başkan Hürriyet, İzmit için bir kazançtır” dedi.

“HEP YANINDA OLACAĞIZ”

Konuşmasında Hürriyet’in milletvekilliği döneminde de yapmış olduğunuz çalışmaları ile hep öne çıktığını kaydeden baro başkanı Candemir, “Kendisi bu zamana kadar çok başarılı işlere imza attı. Meslektaşımızın bu koltukta oturuyor olması bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Kocaeli Barosu olarak her türlü çalışmada İzmit Belediye Başkanımızın yanında olacağız” dedi.

“MESLEĞİMİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTTUM”

Meslektaşlarının güven mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, “Meslektaşlarımızın ziyaretleri ve destekleri bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Kocaeli Baromuz ile ve bu baronun bir üyesi olmaktan her zaman büyük gurur duydum. Mesleğimi her zaman her şeyin ötesinde tutum. En büyük dileğimiz baromuz ile iş birliği içerisinde gerek sosyal sorumluluk projelerine, gerekse topluma dokunan diğer projelere imza atmaktır” şeklinde konuştu.

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