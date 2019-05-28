Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:53 TSİ- Gündem G: Bugün 15:55 TSİ

Kent Konseyi davet turunda

Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan Kocaeli Kent Bayramlaşması öncesinde, Kent Konseyi tarafından davet ziyaretleri başladı. Heyet ilk olarak BBP ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde 4 Haziran Salı günü saat 14.00’te Antikkapı Restoran’da düzenlenecek olan kent bayramlaşması için davet turları başladı. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve beraberindeki konsey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

İLK ZİYARET BBP’YE

İlk ziyareti BBP’ye yapan Kent Konseyi yöneticileri il başkanı Remzi Kaya ile bir araya geldi ve kendisini 31. Kent Bayramlaşması’na davet etti. Buluşmada konuşan genel sekreter Gültekin Görüm, “Kent bayramlaşmamızın 31’incisini düzenliyoruz. Kocaeli’de hepimiz biriz, farklılıklarımızın bizi ayrıştırmayıp zenginleştirmesi ve kenetleyip birleştirmesi dileği ile BBP İl yönetimini bayramlaşmamızda yanımızda görmek istiyoruz” dedi. BBP İl Başkanı Remzi Kaya da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti.

“HEP DESTEK VERDİK”

Heyetin sonraki durağı ise MHP İl teşkilatı oldu. Burada il başkanı Aydın Ünlü tarafından ağırlanan konsey yöneticileri, Ünlü’ye davetlerini iletti. Konukları ile yakından ilgilenen MHP’li Aydın Ünlü, parti olarak kent bayramlaşmalarına her zaman destek olduklarını dile getirerek, “Dini bayramların birleştirici etkisi kent bayramlaşmalarında net bir şekilde hissediliyor. Toplumun huzuru için herkesin hassasiyet göstermesi gereklidir” diye konuştu.

Bugün 15:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım mask
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım
Mehmet Örgev'in görev yeri değiştirildi mask
Mehmet Örgev'in görev yeri değiştirildi
Sibel Gönül iftara katıldı mask
Sibel Gönül iftara katıldı
25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı mask
25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti mask
Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu! mask
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL