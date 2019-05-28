Kent Konseyi davet turunda

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde 4 Haziran Salı günü saat 14.00’te Antikkapı Restoran’da düzenlenecek olan kent bayramlaşması için davet turları başladı. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve beraberindeki konsey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

İLK ZİYARET BBP’YE

İlk ziyareti BBP’ye yapan Kent Konseyi yöneticileri il başkanı Remzi Kaya ile bir araya geldi ve kendisini 31. Kent Bayramlaşması’na davet etti. Buluşmada konuşan genel sekreter Gültekin Görüm, “Kent bayramlaşmamızın 31’incisini düzenliyoruz. Kocaeli’de hepimiz biriz, farklılıklarımızın bizi ayrıştırmayıp zenginleştirmesi ve kenetleyip birleştirmesi dileği ile BBP İl yönetimini bayramlaşmamızda yanımızda görmek istiyoruz” dedi. BBP İl Başkanı Remzi Kaya da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti.

“HEP DESTEK VERDİK”

Heyetin sonraki durağı ise MHP İl teşkilatı oldu. Burada il başkanı Aydın Ünlü tarafından ağırlanan konsey yöneticileri, Ünlü’ye davetlerini iletti. Konukları ile yakından ilgilenen MHP’li Aydın Ünlü, parti olarak kent bayramlaşmalarına her zaman destek olduklarını dile getirerek, “Dini bayramların birleştirici etkisi kent bayramlaşmalarında net bir şekilde hissediliyor. Toplumun huzuru için herkesin hassasiyet göstermesi gereklidir” diye konuştu.