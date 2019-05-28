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Aygün: Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 15 Temmuz kahramanı şehitlerimizin aileleri ile bir araya geldiği buluşmada, milletimizin sergilediği şanlı destana vurgu yaptı.
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15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olan Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ile yine darbe girişiminde şehit olan ikiz kardeşler, Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette konuklarına teşekkür eden Başkan Aygün, 15 Temmuz destanına vurgu yaptı.

“ŞEHİTLERİN EMANETİSİNİZ”

“Milletimiz, iradesine sahip çıkarak yazdığı büyük destanla 15 Temmuz hain darbe girişimini geri püskürttü” diyen Başkan Aygün, “Şehitlerimiz vatanımızın birliği ve geleceği için şehadete yürüdü. Bu uğurda Ömer Halisdemir, Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile birlikte nice evlatlarımız o gece şehit oldu. Ülkemizin geleceği için canlarını veren tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz” dedi.

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