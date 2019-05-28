Körfez’de Ramazan eğlenceleri sürüyor

Körfez Belediyesi tarafından hafta sonları Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirilen Ramazan eğlenceleri devam ediyor. Her kesimin büyük beğenisini toplayan etkinliklerde çocuklar eğlenceye, büyükler ise tasavvuf müziğine doyuyor. Çocuklar için iki gün boyunca çeşitli eğlenceler düzenlenirken, Ragıp Sevil ve Osman Sevil de tasavvuf konseri ile adeta katılanların ruhlarını dinlendirdi.
BAŞKAN SÖĞÜT DE KATILDI
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Ramazan etkinliğine katıldı, çocukların eğlencesine ortak oldu. Küçüklerle birlikte güzel vakit geçiren Başkan Söğüt, “Ramazan’ın manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi adeta burası oldu. Özellikle çocuklarımızı Ramazan ayının güzellikleriyle buluşturmayı önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz