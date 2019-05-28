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Sağlık-Sen’den 112 TEPKİSİ!

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, 112 acil sağlık hizmetlerinde yaşanan nöbet listeleri karmaşasını eleştirdi.
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Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, 112 acil sağlık hizmetlerinde yaşanan nöbet listeleri karmaşasını eleştirdi. Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, 24 saat görev yapan 112 ASHİ çalışanlarının, başhekimlik tarafından haziran ayı nöbet listeleri ile farklı uygulamaya geçilmek istendiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

“YANLIŞ SAAT AYARLAMASI”

Uygulamanın fazla mesai ücretinin ödenmemesi adı altında başlatıldığını savunan Yıldırım, “Bu uygulama ile nöbet muafiyeti olan personel ile nöbetli çalışan personel arasında çatışma oluşturuluyor. 112 istasyonlarımızda çalışan personel 24 saat esaslı nöbet tutmakta iken, nöbet muafiyeti olan personel ise gündüz mesaisi ile görevini sürdürüyordu. Başhekimlik tarafından çıkarılan yeni uygulama ile nöbet muafiyeti olan personelin çıkış saatine göre, yeni nöbete gelecek personelin mesai saatinin belirlenmesi isteniyor. Çalışma saatlerindeki farklılık nedeniyle iş bütünlüğü sağlanamıyor” açıklamasında bulundu.

“O SÜTÜ KESTİRMEYİZ”

112 çalışanlarının ağır iş yükü altında ezildiğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, şöyle konuştu: “Yeni dönemde karmaşık iş saatleri ile personelin çalışma düzeni iyice bozulmak isteniyor. Personel sayısı yetersiz istasyonlarımızda nöbet sayıları artarak personelin iş yükü günden güne artacak, istasyon işleyişi ve işler sekteye uğrayacak. Emziren anneye il dışı nakil görevi verildiğinde çocuğun bakımını kim sağlayacak? Bebeğin sütünü kesmek isteyen Başhekim'e bu sütü kestirmeyiz. Başhekimlik tarafından fazla mesai ücretinin aza indirilmesi için yapılan bu uygulama ile çalışanlarımızın kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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