Törk: Yetki iptali yokTörk: Yetki iptali yok

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk, basında çıkan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Törk açıklamasında, vatandaşların yararına ve belediye dahilinde yapılan bir işlem olduğunu söyleyerek, kamuoyuna yansıtıldığı üzere işini yapmaya engel bir durum olmadığını belirtti.

“YETKİ İPTALİ YOK”

Törk açıklamasında, “Müteahhitlik belgemizin iptal edildiği, bir daha iş yapamayacağımız gibi haberler yanlıştır. Darıca’da yaptığımız bir sitenin 26 Mart 2019 tarihinde iskanının alındığı, site sakinlerinin abonelik gibi konularda mağduriyet yaşamaması için belediyenin bilgisi dahilinde SGK’dan ilişiksizlik belgesi alınmadan işleme devam edilmiştir. Site sakinlerinin mağdur olmaması için yapılan bu işlem, sonradan öğrendiğimiz yeni yapılacak inşaatlar için ruhsat alımlarında geçici süre ile 1 yıl boyunca müteahhit olarak gözükememe durumunu ortaya çıkarmıştır. Herhangi bir şekilde işlerimizi yapmamıza bir engeli yoktur. Herhangi bir yetki iptali söz konusu değildir” dedi.