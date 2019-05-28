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Terziler Köyü iftar yaptı

Derince’ye bağlı Terziler Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen geleneksel iftar programının bu yıl dördüncüsü düzenlendi.
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Derince Terziler Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar programlarının dördüncüsü yine köy sakinlerinden büyük ilgi gördü. Terziler Muhtarı Necdet Yüce ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde hep birlikte oruçlarını açan davetliler, sonrasında çay eşliğinde sohbet etti.

HİZMETLE DOLU 5 YIL

Terziler’de gerçekleşen programa Teravih Namazı öncesi katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda köy sakinleri ile buluşan Başkan Aygün, Derince’nin köylerini hizmetlerle dolu beş yılın beklediğini söyledi. Ziyaretinde vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Aygün, el ve gönül birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Bugün 16:07 TSİ - Yaşam

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