KO-MEK’in vefası

KO-MEK kursiyerleri, Ağrı ve Adıyaman’ın ücra ilçelerindeki okullarda eğitim gören çocuklara bayram hediyeleri gönderdi. Kursiyerler, hazırladıkları ve içlerinde kırtasiye malzemesinden, oyuncağa kadar çocukların seveceği birçok hediye bulunan kolileri, bayram haftasında adreslerine ulaştırdı.
BAYRAM SEVİNCİ
Serdar, Yenikent ve Körfez Kurs Merkezleri, KO-MEK Vefası Projesi kapsamında son derece anlamlı bir davranışa imza attı. Kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyerler bir araya gelerek Ağrı’nın Taşlıçay ve Adıyaman’ın Kahta İlçesindeki belirlenen ilkokullara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye kolileri gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz