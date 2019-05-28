KO-MEK’in vefası

KO-MEK kursiyerleri, Ağrı ve Adıyaman’ın ücra ilçelerindeki okullarda eğitim gören çocuklara bayram hediyeleri gönderdi. Kursiyerler, hazırladıkları ve içlerinde kırtasiye malzemesinden, oyuncağa kadar çocukların seveceği birçok hediye bulunan kolileri, bayram haftasında adreslerine ulaştırdı.

BAYRAM SEVİNCİ

Serdar, Yenikent ve Körfez Kurs Merkezleri, KO-MEK Vefası Projesi kapsamında son derece anlamlı bir davranışa imza attı. Kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyerler bir araya gelerek Ağrı’nın Taşlıçay ve Adıyaman’ın Kahta İlçesindeki belirlenen ilkokullara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye kolileri gönderdi.