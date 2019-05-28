Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, düzenlenen sahur programında Gebze-Harem ve Tuzla-Pendik hattında çalışan şoförlerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Program sonunda Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçen Binali Yıldırım, objektiflerin ilgi odağı oldu. Yıldırım, şoförlerden 23 Haziran seçimlerinde destek istedi.
Bugün 16:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
Yıldırım, Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçti
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, otobüs şoförleriyle sahur programında bir araya geldi. Yıldırım burada Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçti, basın mensupların poz verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Aman yarabbi hareketlere gel hele vatandaş,la bırakın bu işleride ne oldu ülkenin bekası!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.