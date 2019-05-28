Yıldırım, Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçti

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, düzenlenen sahur programında Gebze-Harem ve Tuzla-Pendik hattında çalışan şoförlerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Program sonunda Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçen Binali Yıldırım, objektiflerin ilgi odağı oldu. Yıldırım, şoförlerden 23 Haziran seçimlerinde destek istedi.