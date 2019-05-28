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Yıldırım, Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçti

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, otobüs şoförleriyle sahur programında bir araya geldi. Yıldırım burada Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçti, basın mensupların poz verdi.
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Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, düzenlenen sahur programında Gebze-Harem ve Tuzla-Pendik hattında çalışan şoförlerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Program sonunda Gebze-Harem minibüsünün direksiyonuna geçen Binali Yıldırım, objektiflerin ilgi odağı oldu. Yıldırım, şoförlerden 23 Haziran seçimlerinde destek istedi.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Aman yarabbi hareketlere gel hele vatandaş,la bırakın bu işleride ne oldu ülkenin bekası!

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 17:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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