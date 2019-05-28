Murat Baylan, istifasını geri çekti!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yönetici olarak görev yapan Murat Baylan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yönetim kurulu üyeliğinden sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıklamış ve istifasını noterle göndermişti. Baylan daha sonra istifasını geri çektiğini açıkladı.

"BİZ ABİ KARDEŞİZ"

İstifasını geri çektiğini ve Kocaeli Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ile aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Baylan, “Abi kardeşin arasında olan bir kırgınlık yaşamıştım. Konunun kesinlikle odamızla bir ilgisi yoktur. Bizler oda yokken de kardeştik. Kadir Durmuş, Odalar birliği başkanımızdır, canımızdır, ciğerimizdir. Ben ona kırıldım istifamı verdim daha sonra görüştük ve barıştık. İstifamı geri aldım” açıklamalarında bulundu. Selin BECER