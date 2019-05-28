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Asırlık ağaç tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da bulunan ve belirli bölgeleri çürüyen asırlık dişbudak ağacı, temizlenerek tedavi edildi.
Asırlık ağaç tedavi edildi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, iç kısmında çürük bölgeleri bulunan dişbudak ağacı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personeli tarafından tedaviye alındı. Ormanya'daki yeşil manzaranın bir parçası olan dişbudak ağacı, doğal yaşam merkezinin giriş bölümünde bulunuyor. Gövdesinin iç kısmında çürüyen bölgeler, asırlık ağacın yok olması tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Büyükşehir ekipleri, bu tehlikenin ortadan kaldırılması için çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yaklaşık 100 yıllık ağaçtaki zarar görmüş noktaları tespit edip temizledi. Kovukların iç kısmı mantar ve böcek ilaçlarıyla korundu. İçleri temizlenen kovukların tekrar çürüklük oluşmaması için yüzeyleri krom nikel tel ile kapatıldı. Bu şekilde kavukların iç yüzeylerinin hava ile irtibatı kesilerek tekrar çürük oluşumlarının önüne geçildi. Tüm işlemlerden sonra yara yüzeylerine pansuman uygulanarak, işlem yapılan bölgeler kapatıldı.

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