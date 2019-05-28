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İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması

İzmit Belediyesi’nden Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un “İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımı yapılıyor” şeklindeki açıklamalarına cevap verildi.
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Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın tarafından yapılan açıklamada Hizmet-İş Sendikası Başkanı Ersoy’un demeçleriyle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtilerek "Ersoy, İzmit Belediyesi’nde inşa etmeye çalıştığımız iş barışının temellerine dinamit koymuştur. Belediyemizde temin etmeye çalıştığımız iş huzurunu bozmaya çalışan Hizmet- İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un işçileri galeyana getirmeye çalıştığı ve kamuoyunda infial yaratmaya çabaladığı demagoji dolu açıklamaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır.

KAMUOYUNU YANILTIYOR

İzmit Belediyesinden 10 kişi işten atılmamıştır. Sözüm ona işçi kıyımı diye nitelendirilen olayda, dört kişinin belediyede olan deneme süreleri de dolmuştur. Bekaş A.Ş.’nde çalışmakta olan 4 personelden 2’si 31 Mart Yerel Seçimlerine iki gün kala, diğer 2’si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Ayrıca önemli bir husustur ki; 696 sayılı KHK’ye göre işten alınan söz konusu 4 kişi, İdris Ersoy’un iddia ettiği gibi Hizmet İş Sendikası’na üye değildir. Burada da Hizmet İş Sendikası’nın kamuoyunu bir kez daha yanılttığını ve karmaşa ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz.

KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILDILAR

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un kasıtlı olarak verdiği yanlış bilgiler bununla da sınırlı değildir. Sendika Başkanı Ersoy’un iddia ettiği gibi diğer 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış; aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir. Bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini olumlu karşılayarak ve herhangi bir zorluk çıkarmadan bu taleplerini yerine getirdik.

ÇALIŞMA BARIŞINI SABOTE EDİYOR

Sonuç olarak Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un siyasi bir tavır takındığı ortadadır. Burada amaç İzmit Belediyesi’ni ve çalışma barışını sabote etmek ve çalışanlara ciddi anlamda baskı yapmaktadır. Ortalıkta bir işçi kıyımı olmamasına rağmen olayı bu şekilde göstermeye çalışmanın tek bir nedeni vardır, o da belediye çalışanlarını İzmit Belediyesi’ne karşı kışkırtmaktır. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi bakımından böyle bir açıklamak zorunda kalınmıştır” denildi.

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Yorumlar

(1)
01

Çiçek - Ey hizmet iş, yüzlerce işçi torba denilen bir durumla başka yerlere gönderilirken nerdeydin neden sesin çıkmadı?? sizi Allah’a havale ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 17:15

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