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Cezaevi firarisi İzmit'te yakalandı

İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'de işlediği hırsızlık, yağma, gasp, konut dokunulmazlığı gibi benzer suçlardan yargılandığı mahkemece 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Eskişehir, ve Kocael'de bir çok hırsızlık suçunun faili olduğu iddia edilen Emin A.(18) isimli şüpheli, işlediği suçlar nedeniyle yargılandığı mahkemece 16 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Emin A., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Kuruçeşme Meydanda yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği, 2018 Aralık ayından beri arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN

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