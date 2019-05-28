Cezaevi firarisi İzmit'te yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Eskişehir, ve Kocael'de bir çok hırsızlık suçunun faili olduğu iddia edilen Emin A.(18) isimli şüpheli, işlediği suçlar nedeniyle yargılandığı mahkemece 16 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Emin A., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Kuruçeşme Meydanda yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği, 2018 Aralık ayından beri arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN