Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:13 TSİ- Spor G: Bugün 17:14 TSİ

PFDK, Fatih Terim'e 3 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi.
PFDK, Fatih Terim'e 3 maç ceza verdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği maçtaki disiplin ihlallerini görüştüğü bildirildi. Kurulun, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e rakip takım antrenörüne saldırısından dolayı 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 7 bin 800 lira para cezasına hükmettiği belirtildi. Cezasının 1 maçlık bölümünü Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında çeken Terim, kalan 2 maçlık cezayı TFF Süper Kupa ve yeni sezonun ilk hafta karşılaşmasında çekecek.

Davala ve Ak'a 1 maç men

PFDK'nin, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi. Disiplin kurulunun, Terim ve Davala'nın ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymamasıyla ilgili sevke ise ceza vermediği aktarıldı. Galatasaray'a 110 bin lira, Medipol Başakşehir'e 40 bin lira para cezası kesen PFDK'nin, Spor Toto 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise toplamda 52 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Galatasaray ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği de kaydedildi.

Bugün 17:13 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Mithat Ağa Spor Müdürü mü oluyor? mask
Mithat Ağa Spor Müdürü mü oluyor?
Şampiyonların kupa gururu!.. mask
Şampiyonların kupa gururu!..
Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi! mask
Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi!
Küçük Kızlar Voleybol’da finalistler belli oldu mask
Küçük Kızlar Voleybol’da finalistler belli oldu
Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon yarın belli oluyor mask
Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon yarın belli oluyor
Kendileri küçük yürekleri büyük mask
Kendileri küçük yürekleri büyük
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler

GALERİ

Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL