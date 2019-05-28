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Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü

Karamürsel ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında içeride mahsur kalan köpek öldü.
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Yangın, akşam saatlerinde Kayacık Mahallesi’nde ormanlık alanda Fatih Yolgan'a ait barakada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, barakadaki köpeğin ise öldüğü belirlendi. Baraka ve içerisinde bulunan eşyalar da küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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